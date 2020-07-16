Дочка Санти Дімопулос вразила шанувальників
Санта Дімопулос - екс-учасниця групи «ВІА Гра» виклала фото малятка в соціальній мережі, пише Politeka.net.
Колишня учасниця української групи «ВІА Гра» Санта Дімопулос показала свою десятимісячну доньку Софію - дочка співачки і чемпіонки світу з фітнесу від власника мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренко. Малятко стала п'ятою в родині Кучеренко і другою для Санти - співачка вже виховує 10-річного сина Даніеля.
«Десять місяців. Якби її не було - її потрібно було придумати. Я знаю, ця дівчинка змінить світ», - написала співачка.
Шанувальники співачки відзначили, що дівчинка схожа більше на тата, і, мабуть, не красуня.
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Однак, любляча мама відповіла на подібні «компліменти» дочки, заявивши, що дівчинка ще більше красуня, ніж її мама.
"Мені не шкода. Вона ще більше красуня», - відповіла Дімопулос.
Але от всі інші передплатники співачки зійшлися в думках - дівчинка справжня красуня і «булочка». Крім того, дівчинку порівняли з ангелом, а її маму - з богинею.
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