Дівчинка зовсім не схожа на матір

Дочка Санти Дімопулос вразила шанувальників

Санта Дімопулос - екс-учасниця групи «ВІА Гра» виклала фото малятка в соціальній мережі, пише Politeka.net.

Колишня учасниця української групи «ВІА Гра» Санта Дімопулос показала свою десятимісячну доньку Софію - дочка співачки і чемпіонки світу з фітнесу від власника мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренко. Малятко стала п'ятою в родині Кучеренко і другою для Санти - співачка вже виховує 10-річного сина Даніеля.

«Десять місяців. Якби її не було - її потрібно було придумати. Я знаю, ця дівчинка змінить світ», - написала співачка.

Шанувальники співачки відзначили, що дівчинка схожа більше на тата, і, мабуть, не красуня.

«Шкода, не схожа на вас - не красуня. Ви красуня»- написала vitamelnik8.

Однак, любляча мама відповіла на подібні «компліменти» дочки, заявивши, що дівчинка ще більше красуня, ніж її мама.

"Мені не шкода. Вона ще більше красуня», - відповіла Дімопулос.

Але от всі інші передплатники співачки зійшлися в думках - дівчинка справжня красуня і «булочка». Крім того, дівчинку порівняли з ангелом, а її маму - з богинею.

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