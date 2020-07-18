Популярна російська співачка Анна Семенович зачарувала ніжним образом

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала фото, на якому зняла свою головну гордість крупним планом, передає Politeka.net. Жінка одягла красиве ніжне плаття з тонкої тканини. Вона прикрасила талію широким ременем, зробивши акцент на своїх величезних грудях. Варто відзначити, що виглядали її принади на фото просто вражаюче. Образ Семенович доповнила солом'яним капелюшком.

«Мої дорогі, вчорашня публікація викликала бурю у мене в коментах. Хтось мені радить схуднути, хтось поміняти образ, комусь не подобається мій сміх і великі груди. Але ось що я вам скажу: по перше - я не просила вашої поради, по-друге - поки ви не зрозумієте, що в цьому житті треба змінювати себе, а не строчити мерзенні коменти під постами щасливих людей, ви так і будете тільки хейтерами!», - написала Семенович.

За її словами, вона успішна і бажана, її запрошують виступати на свята, а критика недоброзичливців обходить її стороною. Семенович підкреслила, що їй дуже подобається її фігура.

За дві години пост красуні зібрав майже 17 тисяч лайків і безліч коментарів зі словами підтримки. Не змовчали і залишили лайки під фото Анастасія Волочкова та Евеліна Бльоданс.

«Анютка, ти вогонь», «Ви шикарна жінка і цим все сказано», «Ви одна, неповторна. На смак і колір... Правильно не приймати до серця і буде щастя», «Нам з пишними формами часто заздрять», «А мені образ дуже подобається», «Анюта, ви прекрасні!», - пишуть люди.

Нагадаємо, що засмагла Семенович показала значні форми в купальнику: фото крупним планом.

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