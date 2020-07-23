Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про Джеймса Бонда, знялася в новому фільмі

На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася кадрами з фільму «Кімната», передає Politeka.net. Судячи з фото, у фільмі актриса грає дуже багатогранну роль. Вона позує в різних образах, лежить в ліжку з молодих красенем, а також плаче в обіймах чоловіка.

Особливу увагу фанатів привернув кадр постільної сцени, на якому Ольга лежить поруч з партнером по фільму. Навколо них розкидані гроші, а в руках у красеня знаходиться пляшка вина. Судячи з усього, перед цим кадром вони знатно побешкетували в ліжку.

За день пост актриси оцінили майже 13 тисяч разів. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Ви відмінно зіграли», «Спасибі, хороший фільм, удачі», «Королева», «На диво хороший фільм, на відміну від більшості нових, і ви - його прикраса!», «Дуже сподобалося, незвичайний сюжет, Оля ви велика молодець», «Оля супер», «Мммм», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко блиснула ідеальною фігуркою в купальнику. Актриса позувала на камеру, стоячи на дошці для серфінгу. Красуня вміло керувала веслом. Непогане хобі для актриси, яке дозволяє тримати фігуру в тонусі.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко звела з розуму ідеальною фігурою без зайвого одягу: «На заздрість усім».

Як раніше повідомляла Politeka, Куриленко вразила фігурою в бікіні: «Це вже перебір».

Також Politeka інформувала, що Куриленко спокусила шовковим тілом на пляжі: "Естетика просто".