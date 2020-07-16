Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка стала відома завдяки ролі у фільмі про Джеймса Бонда, виставила напоказ все, що раніше приховувала

Модель порадувала шанувальників жарким фото без одягу, передає Politeka.net. Зірка розмістила у своєму Instagram архівне фото з пляжу.

Куриленко позувала сидячи навпочіпки. Тіло красуні було повністю оголене. Ольга притиснула стрункі ніжки до тіла, щоб приховати найінтимніше. На коліна знаменитість поклала руки.

Модель розпустила коротке хвилясте волосся, що злегка розвіював вітер. Позаду зірки було видно старе сухе дерево.

Всього за півгодини пост зібрав близько 8000 лайків та багато коментарів.

"Мабуть зарплата як у мене!😭", "Так витончено🍒", "Красиво вийшло", "Це дуже красиво😍", "Вау", "Шикарна ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Естетика просто 😊", "Олю... Ти це?", "Це ще напевно в Україні📷💃👍", "ніколи Раніше не помічав шраму на нозі... чи це для фільму зробили?)", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Куриленко вбралася в довгу синю сукню з грайливим принтом. Наряд був з запахом і не мав великого декольте.

Волосся артистка забрала в тугий пучок.

Примітно, що в цей раз Ольга вирішила показати свою натуральну красу.

Раніше повідомлялося, що Оля Куриленко позувала в пікантному вбранні без білизни, виставивши напоказ розкішні форми.

«Поверніть назад четвер», - коротко говориться в повідомленні.

Користувачі мережі обсипали модель компліментами за настільки ніжне фото в красивому платті.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко підкорила видом в мереживному корсеті: "найкрасивіша жінка!".

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко переполохала зовнішнім виглядом: кудлата і з синцями.

Також Politeka писала, що Ольга Куриленко приголомшила видом без макіяжу, мережа кипить: «Нічого не соромишся».