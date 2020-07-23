Популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме о Джеймсе Бонде, снялась в новом фильме

На своей странице в Instagram звезда поделилась кадрами из фильма «Комната», передает Politeka.net. Судя по фото, в фильме актриса играет очень многогранную роль. Она позирует в различных образах, лежит в кровати с молодых красавцем, а также плачет в объятиях мужчины.

Особое внимание фанатов привлек кадр постельной сцены, на котором Ольга лежит рядом с партнером по фильму. Вокруг них разбросаны деньги, а в руках у красавца находится бутылка вина. Судя по всему, перед этим кадром они знатно пошалили в кровати.

За день пост актрисы оценили почти 13 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Вы отлично сыграли», «Спасибо, хороший фильм, удачи», «Королева», «На удивление хороший фильм, в отличие от большинства новых, и вы - его украшение!», «Очень понравилось, необычный сюжет, Оля вы большая молодец», «Оля супер», «Мммм», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко сверкнула идеальной фигуркой в купальнике. Актриса позировала на камеру, стоя на доске для серфинга. Красотка умело управляла веслом. Неплохое хобби для актрисы, позволяющее держать фигуру в тонусе.

Напомним, что Ольга Куриленко свела с ума идеальной фигурой без лишней одежды: «На зависть всем».

Как ранее сообщала Politeka, Куриленко поразила фигурой в бикини: «Это уже перебор».

Также Politeka информировала, что Куриленко соблазнила шелковым телом на пляже: "Эстетика просто".