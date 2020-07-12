Відома актриса українського походження Ольга Куриленко вразила фігурою в купальнику

Зірка поділилася кадрами із відпочинку на морі в своєму Instagram, передає Politeka.net.

На знімках 40-річна актриса, що прославилася роллю подруги Джеймса Бонда, позує на яхті в білосніжному купальнику. Зірка витончено позує на тлі моря, не соромлячись демонструвати свою ідеальну фігуру і рівний загар.

Завдяки мінімуму косметики та розпущеному волоссю Куриленко виглядає максимально природно і невимушено.

Шанувальників актриси буквально звела з розуму її краса. Багато хто в коментарях відзначали, що Куриленко – найкрасивіша жінка в світі.

«Пупсик», «Класна фігура! На заздрість усім фитоняшкам», «Яка фігурка дуже красива», «Шикарна жінка», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Куриленко опублікувала новий знімок крупним планом на своїй сторінці в Instagram.

На фото 40-річна Ольга Куриленко позує у ванній кімнаті. Можна помітити, що актриса зважилася сфотографуватися без макіяжу або ледь-ледь підфарбувалася. Свої кучеряве волосся вона прибрала тому за допомогою яскравого червоно-білої пов'язки. Судячи по знімку, на ній немає бюстгальтера.

Користувачі соціальної мережі оцінили природну красу Олі і залишили безліч захоплених коментарів до публікації: "Сама крута дівчина Бонда"; "Прекрасний ангел".

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