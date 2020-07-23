Колишніх герцогів Меган Маркл і принца Гаррі переслідує "чорна смуга"

Про це пише видання Insider.

Так, Меган Маркл і принца Гаррі звинуватили в незаконному розпорядженні грошима, які їм не належали.

У минулому році старший син принцеси Діани Вільям перерахував майже 300 тисяч фунтів стерлінгів зі свого благодійного фонду Royal Fondation у фонд герцога і герцогині Сассекських — Sussex Royal.

Через якийсь час принц Гаррі перерахував близько половини цієї суми в іншій фонд — Travalyst, 75 відсотків акцій якого належать самому герцогу Сассекському. Варто відзначити, що ця організація не є благодійною.

При цьому після втечі Меган Маркл і принца Гаррі зі королівського палацу фонд Sussex Royal був закритий. Але екс-герцоги Сассекські не повернули ні першу, ні другу половину коштів, які їм перераховував принц Вільям.

У принца Гаррі вже відреагували на скандал і відкинули всі звинувачення в незаконній витраті коштів.

«Це наклеп і образи на адресу всіх видатних організацій та осіб, з якими він [герцог Сассекський] взаємодіяв. Travalyst — це некомерційна організація, від якої герцог не отримує фінансової вигоди», — підкреслив прес-секретар молодшого сина принцеси Діани.

Раніше ми розповідали про можливу нову вагітність Меган Маркл.

Подружжя вже не тільки придумали ім'я для майбутнього малюка, але і повідомили новину королеві Єлизаветі ІІ.

За чутками, Маркл розповіла бабусі свого чоловіка про другу вагітність 6 травня, коли їхні з Гаррі синові Арчі виповнився рік.

Джерела, близькі до пари, повідомляли, що Гаррі і Меган дійсно хотіли б мати велику сім'ю, брати і сестри для Арчі входять в їх плани.

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