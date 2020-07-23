Колишніх герцогів Меган Маркл і принца Гаррі переслідує "чорна смуга"
Про це пише видання Insider.
Так, Меган Маркл і принца Гаррі звинуватили в незаконному розпорядженні грошима, які їм не належали.
У минулому році старший син принцеси Діани Вільям перерахував майже 300 тисяч фунтів стерлінгів зі свого благодійного фонду Royal Fondation у фонд герцога і герцогині Сассекських — Sussex Royal.
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Через якийсь час принц Гаррі перерахував близько половини цієї суми в іншій фонд — Travalyst, 75 відсотків акцій якого належать самому герцогу Сассекському. Варто відзначити, що ця організація не є благодійною.
При цьому після втечі Меган Маркл і принца Гаррі зі королівського палацу фонд Sussex Royal був закритий. Але екс-герцоги Сассекські не повернули ні першу, ні другу половину коштів, які їм перераховував принц Вільям.
У принца Гаррі вже відреагували на скандал і відкинули всі звинувачення в незаконній витраті коштів.
«Це наклеп і образи на адресу всіх видатних організацій та осіб, з якими він [герцог Сассекський] взаємодіяв. Travalyst — це некомерційна організація, від якої герцог не отримує фінансової вигоди», — підкреслив прес-секретар молодшого сина принцеси Діани.
Раніше ми розповідали про можливу нову вагітність Меган Маркл.
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За чутками, Маркл розповіла бабусі свого чоловіка про другу вагітність 6 травня, коли їхні з Гаррі синові Арчі виповнився рік.
Джерела, близькі до пари, повідомляли, що Гаррі і Меган дійсно хотіли б мати велику сім'ю, брати і сестри для Арчі входять в їх плани.
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