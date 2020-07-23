Бывших герцогов Меган Маркл и принца Гарри преследует "черная полоса"

Об этом пишет издание Insider.

Так, Меган Маркл и принца Гарри обвинили в незаконном распоряжении деньгами, которые им не принадлежали.

В прошлом году старший сын принцессы Дианы Уильям перечислил почти 300 тысяч фунтов стерлингов из своего благотворительного фонда Royal Fondation в фонд герцога и герцогини Сассекских — Sussex Royal.

Через какое-то время принц Гарри перечислил около половины этой суммы в другой фонд — Travalyst, 75 процентов акций которого принадлежат самому герцогу Сассекскому. Стоит отметить, что эта организация не является благотворительной.

При этом после после бегства Меган Маркл и принца Гарри зи королевского дворца фонд Sussex Royal был закрыт. Но экс-герцоги Сассекские не вернули ни первую, ни вторую половину средств, которые им перечислял принц Уильям.

У принца Гарри уже отреагировали на скандал и отбросили все обвинения в незаконной трате средств.

«Это клевета и оскорбления в адрес всех выдающихся организаций и личностей, с которыми он [герцог Сассекский] взаимодействовал. Travalyst — это некоммерческая организация, от которой герцог не получает финансовой выгоды», — подчеркнул пресс-секретарь младшего сына принцессы Дианы.

Ранее мы рассказывали о возможной новой беременности Меган Маркл.

Супруги уже не только придумали имя для будущего малыша, но и сообщили новость королеве Елизавете ІІ.

По слухам, Маркл рассказала бабушке своего супруга о второй беременности 6 мая, когда их с Гарри сыну Арчи исполнился год.

Источники, близкие к паре, сообщали, что Гарри и Меган действительно хотели бы иметь большую семью, братья и сестры для Арчи входят в их планы.

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