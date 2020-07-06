Колишній ангел Victoria’s Secret Аллесандра Амбросіо похвалилася яскравим відпочинком на вихідних біля моря

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Свято. Якби ми взяли відпустку, то треба було б деякий час, щоб відсвяткувати цю подію. Це було б так здорово», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Амсбросио позує біля берега моря, демонструючи неймовірну красу в синій мінісукні. Це стало причиною бурхливої реакції з боку її прихильників.

«Красуня позаземна», «райський вид», «ідеальна», «божественна постать!», «Куди ти тягнешся? До своїм ангелам?», «ти неймовірно красива!», «Хороша до нескінченності», — пишуть вони.

Як повідомлялося до цього, колишній ангел Victoria’s Secret, 39-річна Алессандра Амбросіо, посвітила мокрими принадами.

Зірка опублікувала знімок у своєму Instagram, демонструючи апетитні форми в купальнику. Знаменитість одягла купальник бірюзового кольору, який добре сів на її пишних грудей.

Плавки були заховані під водою, а красуня торкалася до них руками, ніби підтягуючи на пружних сідницях.

Образ моделі завершили різні прикраси.

Апетитні груди, тонка талія, сталевий прес і красиві стегна - цій фігурі можна позаздрити.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

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