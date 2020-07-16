Колишній ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо здивувала відвертим фото на природі

Зірка розмістила гаряче фото у своєму Instagram, передає Politeka.net. В кадрі відома красуня постала абсолютно голою.

Амбросіо лежала на підстилці, ймовірно, посеред газону. Модель була на животі, похвалившись рівною спинкою та шовковистою шкірою.

Приголомшлива красуня прикрила невеликі груди соняшником. Модель лежала, спираючись на лікті. Алессандра потягнула руку з персиком до рота і надкусила фрукт.

При цьому зірка пильно дивилася в камеру. З макіяжу на ній помітні довгі чорні стрілки на повіках.

Варто відзначити, що на зірці були лише золоті прикраси в вухах, на шиї і руці.

За 15 годин пост зібрав близько 200 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі прийшли в захват від такого гарячого фото, вони засипали зірку компліментами, виявивши бажання побачити побільше таких знімків.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо одягнена в одні плавки, а верхню частину купальника одягати не стала. Жінка накинула зверху рушник, який ледь прикрив її пишні груди.

Модель вирішила пограти зі своїми пружними «м'ячиками», стиснувши їх руками таким чином, що вони утворили пікантну зону декольте.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо одягла купальник бірюзового кольору, який добре сів на її пишних грудях.

Плавки були заховані під водою, а красуня торкалася до них руками, ніби підтягуючи на пружних сідницях.

Образ моделі завершили різні прикраси. Фігурка красуні викликала справжній захват у фанатів.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо похвалилася пружним тілом без одягу: можна дивитися вічно

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