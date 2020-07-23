Що потрібно знати простим українцям

МВФ залишається ключовим партнером України

Про це інформує прес-служба НБУ, цитуючи главу Кирила Шевченка, який провів офіційну зустріч з представниками фонду, передає Politeka.net.

Він пообіцяв, що НБУ виконає всі зобов'язання перед західними партнерами.

"МВФ був, є і буде ключовим стратегічним партнером України в цілому і Національного банку зокрема... Можу запевнити, що всі зобов'язання, які Національний банк взяв на себе Меморандумом про економічну та фінансову політику, будуть виконані повністю і в строк", - заявив голова регулятора на зустрічі.

Шевченко також додав, що швидке відновлення економіки України можливе після оздоровлення балансів банків.

Представники МВФ на зустрічі, у свою чергу, відзначили макроекономічну стабілізацію в Україні протягом останніх п'яти років.

Раніше ми розповідали про умови, за яких Україна може отримати новий транш від МВФ.

У програмі співробітництва Stand by прописано, що НБУ повинен залишатися незалежним, і Україна не повинна відмовлятися від плаваючого валютного курсу.

Крім цього, офіційний Київ не повинен відходити від принципів інфляційного таргетування.

Що стосується нових траншів, то в другому півріччі 2020 року Україна, ймовірно, візьме новий кредит.

За словами глави Мінфіну Сергія Марченка, у вересні належить піковий платіж за кредитами – $2,2 млрд, тому Україні доведеться брати нові борги, враховуючи зростання дефіциту.

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