МВФ назвал курс доллара, к которому стоит готовиться украинцам
Отметим, ситуация оказалась хуже, чем планировалось ранее. Об этом идет речь в новом прогнозе на период до 2022 года.
Прогноз ухудшен по сравнению с октябрем 2019 года.
Согласно данным Меморандума Украины с МВФ, номинальный ВВП Украины в 2020 году составит 130,3 млрд долларов, номинальный ВВП в гривнах - 3908 млрд грн. Таким образом, МВФ закладывает в свои расчеты курс на уровне 30 гривен за доллар.
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Данные свидетельствуют, что МВФ ожидает курс 28,9 гривен за доллар в 2021 году и 28,6 гривен за доллар в 2022 году.
Отметим, 12 июня Украина получила первый транш Международного валютного фонда в размере 2,1 млрд долларов.
9 июня Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 млрд долларов. Впереди еще на 4 транша.
Очередные переговоры состоятся предварительно в агусте.
Выделение денег от МВФ также разблокирует финансовую помощь от других международных партнеров. Например, это 1 млрд евро от Всемирного банка, которые могут поступить в течение 1 месяца.
Также предусмотрены транши на 500 млн и 600 млн евро по двум пакетам микрофинансовой помощи от Европейского Союза.
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