А впереди еще четыре кредита...

МВФ назвал курс доллара, к которому стоит готовиться украинцам

Отметим, ситуация оказалась хуже, чем планировалось ранее. Об этом идет речь в новом прогнозе на период до 2022 года.

Прогноз ухудшен по сравнению с октябрем 2019 года.

Согласно данным Меморандума Украины с МВФ, номинальный ВВП Украины в 2020 году составит 130,3 млрд долларов, номинальный ВВП в гривнах - 3908 млрд грн. Таким образом, МВФ закладывает в свои расчеты курс на уровне 30 гривен за доллар.

Данные свидетельствуют, что МВФ ожидает курс 28,9 гривен за доллар в 2021 году и 28,6 гривен за доллар в 2022 году.

Отметим, 12 июня Украина получила первый транш Международного валютного фонда в размере 2,1 млрд долларов.

9 июня Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 млрд долларов. Впереди еще на 4 транша.

Очередные переговоры состоятся предварительно в агусте.

Выделение денег от МВФ также разблокирует финансовую помощь от других международных партнеров. Например, это 1 млрд евро от Всемирного банка, которые могут поступить в течение 1 месяца.

Также предусмотрены транши на 500 млн и 600 млн евро по двум пакетам микрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Напомним, Украина погрязнет в кредитах, в Нацбанке озвучили миллиардные суммы: подробности.

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