Что нужно знать простым украинцам

МВФ остается ключевым партнером Украины

Об этом информирует пресс-служба НБУ, цитируя главу Кирилла Шевченко, который провел официальную встречу с представителями фонда, передает Politeka.net.

Он пообещал, что НБУ выполнит все обязательства перед западными партнерами.

"МВФ был, есть и будет ключевым стратегическим партнером Украины в целом и Национального банка в частности... Могу заверить, что все обязательства, которые Национальный банк взял на себя Меморандумом об экономической и финансовой политике, будут выполнены полностью и в срок", - заявил председатель регулятора на встрече.

Шевченко также добавил, что быстрое восстановление экономики Украины возможно после оздоровления балансов банков.

Представители МВФ на встрече, в свою очередь, отметили макроэнономическую стабилизацию в Украине на протяжении последних пяти лет.

Ранее мы рассказывали об условиях, при которых Украина может получить новый транш от МВФ.

В программе сотрудничества Stand by прописано, что НБУ должен оставаться независимым, и Украина не должна отказываться от плавающего валютного курса.

Помимо этого, официальный Киев не должен отходить от принципов инфляционного таргетирования.

Что касается новых траншей, то во втором полугодии 2020 года Украина, вероятно, возьмет новый кредит.

По словам главы Минфина Сергея Марченко, в сентябре предстоит пиковый платеж по кредитам – $2,2 млрд, поэтому Украине придется брать новые долги, учитывая рост дефицита.

Напомним, кризис добьет Украину, печальный прогноз МВФ для экономики

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