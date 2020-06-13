МВФ предупредили Украину о серьезных экономических последствиях после вспышки китайского вируса

По прогнозу Международного валютного фонда, восстановление Украины после экономического кризиса, вызванного пандемией китайского вируса, может затянуться и продлится аж до 2024 года. То есть это может занять четыре года после одобрения на этой неделе помощи в размере 5 миллиардов долларов.

Об этом сообщает интернет-издание Bloomberg.

"Согласно базовым показателям, темпы экономического роста, по прогнозам, будут расти лишь постепенно в предстоящие годы, до 4%, с достижением дальнейшего прогресса в проведении структурных реформ. Ожидается, что объем производства не достигнет докризисного уровня до 2023–24 годов", - прогнозируют в МВФ.

Также в МВФ указали на то, что риски из-за пандемии сохраняются, у украинского правительства ограниченное фискальное пространство, а потребительский спрос в Украине добавит к ВВП 1,1% в 2021 году после ожидаемого сокращения на 8,2% в этом году.

И все это несмотря на финансирование от МВФ, призвано поддержать антикризисные мероприятия, а также несмотря разблокирование дополнительного миллиарда долларов помощи от Всемирного банка и 1,2 миллиарда евро от Евросоюза, говорится в публикации.

Также ранее сообщалось, что согласно данным Меморандума Украины с МВФ, номинальный ВВП Украины в 2020 году составит 130,3 млрд долларов, номинальный ВВП в гривнах - 3908 млрд грн. Таким образом, МВФ закладывает в свои расчеты курс на уровне 30 гривен за доллар.

Напомним, Украина погрязнет в кредитах, в Нацбанке озвучили миллиардные суммы: подробности.

Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, что будет с курсом доллара и гривной после транша МВФ: "Неутешительные прогнозы..."

Также Politeka писала, что Кабмин уже "расписал" 1,9 млрд долларов от МВФ, украинцам выдали план: "эти деньги пойдут на…"