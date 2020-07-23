Самоізоляція явно пішла на користь примадонні Аллі Пугачовій

Про це пише Politeka.net.

Так, в мережі з'явилося відео, як схудла після карантину Алла Пугачова запалює на танцполі з Максимом Галкіним під російські хіти.

Для яскравої вечірки Алла Пугачова підібрала сміливий наряд - короткі шортики, жакет, велику прикрасу на грудях і високі підбори.

Відео з вечірки в своєму Instagram опублікував шоумен Максим Галкін.

Судячи з відео, Алла Пугачова на вечірці танцювала під пісні Поліни Гагаріної і Artik&Asti.

Шанувальники, в свою чергу, оцінили зміну іміджу примадонни і відзначили, що вона у відмінній формі, незважаючи на вік і тривалий карантин.

"Молодець дай Бог здоров'я і довголіття", "Зажигай поки є бажання! Щоб хотілось і моглось! Віват, Аллочка!", "Бути на очах у мільйонів шанувальників - теж нелегка робота,немає спокою навіть удома", "У жінки віку немає, коли закохана особливо!", "Розумниця-красуня", "Коли жінка відчуває турботу про неї, увагу і любов у неї ростуть крила незважаючи на роки. Молодчина", "Христинка відстає від мами. Алла, дякую що даруєте надію на вічну молодість", - відреагували фанати.

#АллаПугачева Gepostet von Alla Borisovna Pugacheva am Mittwoch, 22. Juli 2020

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