Анфіса Чехова вирішила показати себе в спальні в максимально природному вигляді

Відома російська ведуча поділилася зі своїми шанувальниками свіжим селфі зі спальні. Про це пише Politeka.net.

На новому фото зірка позує з телефоном в руці перед дзеркалом на тлі ліжка. На ній обтягуюче синє плаття, що підкреслює її фігуру. Волосся Чехової спадає їй на плечі величезною копицею. При цьому ведуча вирішила продемонструвати всім свою природну красу, тому на фото показала себе без макіяжу. Про це вона написала у підпису.

Шанувальники зірки тут же взялися коментувати її пост.

«На Жанну Фріске тут схожа», «Зовсім худа, прям не впізнати...Ваш образ втрачається, для мене, принаймні... Ви були одна така, зі своєю родзинкою», «Ти Анфіса в будь-якому вигляді хороша», «Бомба», «Безумовно красива жінка», «Анфіса, вам дуже йдуть довге волосся! Та й взагалі ви красуня. Несподіване селфи, зазвичай вас фотографують», «Клас! Самий сексуальний образ краса в природності і тонкощі ваших ліній», «Смачна дуже», «Анфіса, ви схудли і покращали», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Чехова опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких показала себе в купальнику в душі. Чехова розповіла про спеціальних косметичних і лікувальних процедурах, як душ Шарко.

На кадрах Анфіса постала в купальнику, не приховуючи радісних емоцій, підставляючи все апетитне під струмінь води. Телеведуча для порівняння виклала фото річної давності і нинішні, запитавши у шанувальників, що вони думають, чи змінилася вона після цих процедур.

Нагадаємо, пишногруда Чехова в душі підставила під струмінь найапетитніші частини тіла.

Як повідомляла Politeka, Чехова розслабилася на відпочинку в майці, що просвічує, кадри насолоди: «Ех, заміж пора».

Також Politeka писала, що Анфіса Чехова без краплі сорому блиснула перлами на пишному декольте.