Максим Галкін здивував свіжою фотосесією з Аллою Пугачовою в коротких шортах

Останнім часом Примадонна російської естради рідко виходить у світ або тішить шанувальників новими знімками. Однак, її чоловік вирішив зробити це за неї. Так, Галкін опублікував у своєму Instagram серію нових фотографій, на яких вони позують з Пугачовою. Про це пише Politeka.net.

На кадрах зіркова пара позує на сходах свого розкішного замку. При цьому, Галкін одягнений просто і по-домашньому: на ньому звичайні джинси і біла футболка.

А ось образ Алли Борисівни більш цікавий. Для фотосесії співачка вбралася у все чорне. На ній проста кофта, довгий піджак і вражаюче короткі шортики, під які Пугачова одягла чорні колготи. Образ співачки доповнюють масивна підвіска у вигляді кинджала і волосся, завите в традиційні для зірки кучері.

У підпису до знімків Галкін запропонував своїм прихильникам вибрати найкраще фото. Люди активно коментують публікацію.

В коментарях відзначилася і популярна українська співачка Оля Полякова.

«Всі вогонь», - написала вона.

«Боже!!! Алла Борисівна ще ніколи так гарно не виглядала», «Відмінно Алла виглядає», «Шикарні на всіх фото», «З Аллочкою фотошоп, але класний», «Легендарна пара. нехай буде у вас в житті все прекрасно, так же як на фото», «Стала сильно схожа на свою дочку», - пишуть інші коментатори.

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