Максим Галкін забрався на дах свого замку і похвалився надзвичайним видом звідти

Відомий російський шоумен і чоловік Алли Пугачової опублікував у своєму Instagram нове відео (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.

Як стало відомо вже давно, зараз Пугачова і Галкін живуть у справжньому замку недалеко від Москви. У відео артист розповів, що побудувати саме такий палац вони вирішили неспроста. Так, він поділився кадрами, знятими на самому верху однієї з веж замку. Як видно на відео, звідти відкривається чудовий вид на прилеглі околиці, а вдалині видніються московські висотки.

«Ось коли у мене друзі запитують, чому, власне, я замок побудував, я відвожу їх на вежу…з добрими намірами. Зараз покажу, яка краса», - каже на відео артист.

Шанувальники зіркової пари активно коментують його публікацію.

«Приголомшливий вид Простір!», «Макс, це супер. Ви красунчики! Дуже гарний краєвид!», «Ух ти» «Краса то яка краса!», «Краса незвичайна!», «Вид з вежі. Кайф....високо сиджу, далеко дивлюся», «Божевільна краса! Вежа - це вогнище!», «Краса, Максим, Алла балдіє в полях а я в них 30 років пропахала», «А просто багатоповерхівку не цікаво? Треба випендритися?», - пишуть люди.

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