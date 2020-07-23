Максим Галкин забрался на крышу своего замка и похвастался сногсшибательным видом оттуда

Известный российский шоумен и муж Аллы Пугачевой опубликовал в своем Инстаграм новое видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Об этом пишет Politeka.net.

Как стало известно уже давно, сейчас Пугачева и Галкин живут в настоящем замке недалеко от Москвы. В видео артист рассказал, что построить именно такой дворец они решили неспроста. Так, он поделился кадрами, снятыми на самом верху одной из башен замка. Как видно на видео, оттуда открывается замечательный вид на прилежащие окрестности, а вдалеке виднеются московские высотки.

«Вот когда у меня друзья спрашивают, почему, собственно, я замок построил, я их отвожу на башню…с добрыми намерениями. Сейчас покажу, какая красота», - говорит на видео артист.

Поклонники звездной пары активно комментируют его публикацию.

«Потрясающий вид) Простор!», «Макс, это супер. Вы красавчики! Очень красивый пейзаж!», «Ух ты» «Красота то какая, лепота!», «Красота необыкновенная!», «Вид с башни. Кайф....высоко сижу, далеко гляжу», «Безумная красота! Башня - это огнище!», «Красота, Максим, Алла балдеет в полях а я в них 30 лет пропахала», «А просто многоэтажку не интересно? Надо выпендриться?», - пишут люди.

Напомним, дочь Пугачевой и Галкина на руках у отца восхитила всех: «маленькая супер звезда».

Как сообщала Politeka, сын Пугачевой и Галкина показал отцу "запрещенку", видео: "Папочка, сенсация!".

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