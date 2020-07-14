Пока основные детали нового сезона телевизионного шоу "Танці з зірками" держатся в секрете, стали известны судьи танцевального шоу

Не так давно фанаты узнали, что судейские места займут известная балерина Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма. При этом личность третьего судьи организаторы назвали лишь сейчас.

Им оказался народный артист Украины, легенда украинской хореографии Григорий Чапкис. Талантливый танцор уже девяностолетнего возраста появлялся во многих сезонах проекта, поражая не только замечаниями, но и оценками. Об этом было объявлено в программе "Сніданок з 1+1".

"И мы снова встретимся с вами. Я уверен, я знаю, я гарантирую, что этот сезон будет лучше, еще ярче, интереснее. Это праздник принесет нам радости встреч с очень интересными людьми и талантливыми артистами – уже знакомыми и новыми звездами и теми, которые поразят вас своим искусством в новом шоу", - отметил народный артист Украины.

Напомним, совсем скоро имена участников проекта будут объявлены в сети, а также и профессиональные танцоры, составившие им компанию в этом сезоне. Подчеркнем, что участниками проекта могут стать самые разные звезды.

До этого Екатерина Кухар, судья шоу "Танці з зірками", заинтриговала публику переменами в грядущем сезоне проекта. Балерина опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в элегантном платье с черным верхом и золотисто-серой юбкой. Звезда позировала рядом с высоким красавчиком, который обнял ее за плечи.

В подписи Кухар приоткрыла завесу тайны над новым восьмым сезоном "Танців з зірками". Балерина отметила, что в отличие от прошлого сезона, который был чувственным, новый "будет танцевальным".

"Ну что, любители танцев и феерических шоу, готовы к новому сезону @tanci1plus1 ?💃🏼🕺🏻 Мы удивим вас платиновым составом звёзд и уже скоро вы их всех узнаете......✨ В этом сезоне мы будем акцентировать внимание на филигранной технике по которой уже все соскучились.🤓 Еще больше ярких выступлений от участников, обновление в судейском составе, новые истории, декорации и полный апдейт, который зажжет ваши ритмичные сердца....♥️", - поделилась Кухар.

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