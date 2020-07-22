Раскрыты имена звездных участников нового сезона популярного шоу «Танці з зірками»
Украинцы смогут следить за новыми выпусками программы уже с осени этого года. Тем временем пока подготовка к новому сезону в самом разгаре, телеканал «1+1» уже начал раскрывать имена звезд, которые примут в нем участие.
По традиции, будущие участники проекта передают друг другу #танціззіркамиchallenge.
Первым объявленным участником стал Олег Винник. Судья Х-Фактора и знаменитый украинский певец будет выступать в паре с Аленой Шоптенко.
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Винник передал челлендж бывшей солистке ВИА Гры и актрисе Надежде Мейхер. Она призналась, что мечтала стать танцовщицей еще в школе и всегда в душе стремилась именно к танцам.
Мейхер передала #танціззіркамиchallenge своей бывшей коллеге по группе Санте Димопулос.
«Когда-то очень давно в детстве я обожала танцевать, и жизнь расставила другие приоритеты. Сейчас, принимая вызов на участие в шоу, я бы воплощаю детскую мечту вернуться на паркет в один из самых счастливых периодов моей!», - заявила Санта.
В свою очередь, певица передала челлендж актеру Тарасу Цимбалюку. Он признался, что участие в проекте станет для него настоящим вызовом.
«Я считаю, что язык тела - это нечто глубокое, философское», - заявил актер.
Следующей вызов приняла звезда Голоса и известная актриса Дарья Петрожицкая, запомнившаяся многим по главной роли в сериале «Папик». Она, в свою очередь, передала эстафету Юлии Саниной.
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