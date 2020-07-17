Популярное в Украине шоу «Танці з зірками» начало объявлять имена участников нового сезона проекта, который стартует уже этой осенью

Как передает Politeka.net, сообщение о новых участниках появилось на официальном аккаунте шоу в Инстаграм. Первым участником нового сезона стал украинский певец Олег Винник, который передал эстафету экс-солистке группы «ВИА Гра» Надежде Мейхер.

17 июля Надя Мейхер записала видео, в котором сообщила о том, что возвращается в шоу. Красотка сверкнула глубоким декольте, заинтриговав поклонников. Как известно, 14 лет назад Мейхер уже принимала участие в «Танцах». Возвращение звезд – не редкость для проекта. Например, певица Наталья Могилевская несколько раз принимала участие в шоу.

"Вторая Могилевская", - сразу же заявили фанаты в комментариях.

В свою очередь, Мейхер передала эстафету еще одной экс-солистке ВИА Гры Санте Димопулос.

Как известно, именно таким способом шоу оглашает всех участников проекта, поэтому на днях Санта должна принять вызов коллеги. Таким образом, компанию Олегу Виннику в новом сезоне составят сразу две красотки из ВИА Гры.

Кстати, в июне в сети проводилось голосование за потенциальных участников проекта. Зрителям предлагали выбрать из списка фамилий, среди которых были Дан Балан, Потап, Настя Каменских, Катя Осадчая, певица Jerry Heil, солистка KAZKA Александра Зарицкая и актриса Ольга Сумская. Будет ли кто-то из этих артистов в новом сезоне, зрители смогут узнать совсем скоро.

Напомним, что роскошную экс-ВИА Гру застукали в окружении мужчин, яркий кадр: «Открылась с нового ракурса».

Как сообщала Politeka, Надежда Мейхер показала внушительные объемы в полупрозрачном наряде: «Так хочется…».

Также Politeka писала, что Надежда Мейхер блеснула роскошным бюстом в кружевах: "Прикоснись...".