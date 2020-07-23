Дочка зірки Студії «Квартал 95» Олени Кравець похвалилася своїми веселими розвагами в Одесі

17-річна Маша Кравець після випуску зі школи щосили насолоджується свободою. Як стало відомо, дівчина зі своїми друзями відправилася відпочивати в Одесу і тепер ділиться завзятими кадрами звідти.

Так, вона опублікувала нові короткі відео і фото в розділі Сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

На перших кадрах дівчина в компанії приятелів щосили розважається на атракціонах. Причому, судячи з усього, справа відбувається вже пізно ввечері.

«Полетіли», - підписала кадри Маша.

Пізніше вона запостила відео, зняте в дзеркалі заднього виду. На ньому дівчина мчить на машині по нічному місту і знімає, як вітер розвіває волосся. При цьому швидкість машини явно не маленька.

Також Маша опублікувала фото, на якому вона позує перед дзеркалом в джинсах і короткому чорному топі. Дівчина виглядає дуже свіжо і природно.

Судячи з інших публікацій Маші, вона з друзями зараз щосили насолоджується відпочинком у курортному місті, не забуваючи проводити час на морі.

До цього ми писали, що Маша опублікувала фото, на якому позує в зеленій сукні з візерунками. У зірки, як можна помітити, не було білизни, зате були присутні пристойне декольте. Дочка Кравець доповнила образ чорною сумочкою, позуючи на балконі, за яким можна побачити море.

"Любов - Одеса", - написала співачка.

Нагадаємо, дочка Кравець з "Квартал 95" вразила образом у сукні зі сміливим декольте, мама не стрималася.

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