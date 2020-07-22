У соцмережах назріває великий скандал - шанувальники запідозрили у вагітності Яну Кошкіну, якій приписують роман із Гаріком Харламовим

Користувачі соцмереж жваво обговорюють можливу позашлюбну дитину Гаріка Харламова - матір'ю може стати Яна Кошкіна - модель, якій приписують стосунки з коміком, пише Politeka.net

Практично вже місяць шанувальники пов'язують Яну Кошкіну і Гаріка Харламова, вважаючи, що їх пов'язують любовні відносини. І це незважаючи на те, що комік досі не розлучився з Христиною Асмус, з якою виховує шестирічну дочку Анастасію.

Однак, Харламов ніяк не коментує, чи знаходиться він зараз у стосунках, лише висміює статті про нові романи. Яна Кошкіна, в свою чергу, просто не коментує дані чутки і залишає своє особисте життя під завісою таємниці.

Але ось недавно Яна виклала на особистій сторінці фото, загадково підписавши його - вона натякнула, що займається вибором коляски для майбутнього малюка.

"Сьогодні з матусями на дитячому майданчику обговорювали коляски. Виявляється, вони бувають не тільки різних кольорів. Як багато нового мені ще належить дізнатися", - написала Кошкіна.

Пост викликав фурор у шанувальників Яни - майже всі, як один, почали питати про можливу вагітність Яни Кошкіній, дехто заговорив про те, що можливий дитина у Кошкіній - від Гаріка Харламова.

"А у вас є дитина? Гарік постарався?" - припустили фоловерів.

«Так Гарік розповість, не сси» - жартують інші.

«Відмовитися від Христини, підписався на Яну» - також іронізують фоловерів

Відзначимо, поки ні Яна Кошкіна, ні Гарік Харламов, ні його колишня дружина Христина Асмус поки не спростували ці чутки.

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