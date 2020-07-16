Гарік Харламов, схоже, оговтався від розлучення з дружиною

Гарік Харламов знайшов собі нову пасію - про це повідомляють різні джерела в ЗМІ, пише Politeka.net.

Зірка шоу Comedy Club, актор і гуморист, більше не страждає через розлучення з Христиною Асмус і більше не самотній. Журналісти стверджують, що у коміка з'явилися нові стосунки і його обраниця відрізняється пишним бюстом.

Хоча конкретних імен журналісти не називають, мова, на думку деяких оглядачів, йде про Яну Кошкіну - зірку проекту «Одного разу в Росії» на телеканалі «ТНТ», в якому вона знімається з 2018 року. До слова, раніше актрисі приписували вже роман з іншою зіркою тієї ж програми - Гаріком Мартиросяном, який, до слова, одружений. Але, за інформацією ЗМІ, Мартиросяна це не зупинило - в пориві почуттів він навіть купив Кошкіній квартиру в Москві.

Сама Кошкіна теж заперечувала інформацію про роман із зіркою Comedy Club і стверджувала, що у Гаріка Мартиросяна навіть немає номера її телефону - з ним вона перетиналася лише пару раз на зйомках.

Однак, серед шанувальників Харламова все ж знайшлися ті, хто повірив в чутки і почав писати шоумену в коментарі. Харламов, як справжній комік, не став пропускати дані чутки повз і відреагував на це в своїй манері.

«Гаразд ... ... розкрили ... що вже там ... знайомтесь ... моя нова пасія, Гіга Бюстовна Грудінін!» - написав Харламов в своєму пості, на якому зроблено фото фрагменту статті про його роман з Кошкіною.

Відзначимо, що багато журналістів і знайомих Харламова повідомляють, що після того, як його покинула дружина, шоумен пішов у всі тяжкі - на дні народження дружини Павла Волі Ляйсан Утяшевої, його бачили в компанії відразу декількох блондинок. Але незважаючи на це, в житті Гаріка Харламова тільки одна головна жінка: його дочка Анастасія, народжена в шлюбі з Христиною Асмус. З нею шоумен недавно провів цілий день разом.

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