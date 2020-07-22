Відома українська співачка Світлана Лобода показала, як відпочиває в купальнику зі своєю молодшою донькою

Артистка поділилася новими знімками з відпочинку у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На кадрах Лобода щосили насолоджується відпочинком у басейні зі своєю молодшою дочкою Тільдою. Маля вже підросла достатньо для того, щоб відправитися купатися разом з мамою.

При цьому Лобода позує в стильному купальнику-бікіні кольору хакі, який дозволяє їй продемонструвати ідеальну підтягнуту фігуру і підкреслює її засмагу. Маленька Тільда, у свою чергу, насолоджується сонцем у плавках, бандані і окулярах.

«Один з самих кращих днів в календарі. Поруч Тільда. Relax time. А хто з вами сьогодні?», - підписала знімки Лобода.

Її шанувальники тут же почали залишати коментарі під постом.

В коментарях відзначився і відомий російський артист Артур Пирожков (Олександр Ревва).

«Красуні», - лаконічно написав він.

«Мама - красуня, дочка – милашка», «Красуня з кожним роком виглядаєте молодше», «Боже, яка краса! Це і є найбільший успіх! Яке маленьке, прекрасне щастя. Приголомшливе фото!», «Афродіта», «Світлана ви красотулька, а Тільда така лапулька», «Сліпуча краса», «Ось цієї фігура всім Мамам для мотивації», «Малятко Тільда вже зовсім велика стала. Люблю вас», «Красуні слів немає! Фігура у Свєти бомба», - пишуть люди.

Нагадаємо, Лобода в небезпечному міні потанцювала перед гарячим красенем: "Це ширінка розстебнута?".

Як повідомляла Politeka, чарівна Лобода продефілювала в бікіні, блиснувши засмаглими принадами.

Також Politeka писала, що розкішна Лобода в сукні без білизни блиснула зайвим, красномовні кадри.