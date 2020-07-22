Популярний російський співак Сергій Лазарєв підкорив прихильниць новим стильним образом

Артист, якому багато хто приписує таємний роман з українською співачкою Ані Лорак, поділився новим фото в своєму Instagram, пише Politeka.net.

На знімку Лазарєв виглядає по-справжньому розкішно і мужньо в дорогому костюмі. Строге темно-синє вбрання з чорною сорочкою додає особливу родзинку в загальний образ співака.

Лазарєв пристало дивиться в камеру і злегка посміхається, через що його вираз обличчя виглядає злегка пустотливим.

«Час жити тут і зараз... ми не знаємо, що буде завтра! Не відкладайте життя, рішення на завтра! Завтра може вже не бути... будьте щасливі!», - підписав знімок артист.

Його шанувальники бурхливо відреагували на новий пост.

«дуже гарний», «Симпатяга», «Шикарний костюм і шикарний Сергій», «а ти щасливий? Чому не одружився досі», «Яке гарне фото і які мудрі слова. Сергій В'ячеславович і будьте щасливі!», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Лорак засвітилася з відомим російським співаком Сергієм Лазарєвим. Зірка опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram.

цього разу на сторінці Лорак з'явилося спільне фото з співаком, на якому він притиснувся до співачки. Варто відзначити, що погляд Лазарєва був заповнений, і в цілому фото виглядало досить спекотним.

«Вгадайте, хто найкращий майстер селфи?», - підписала фото зірка, в черговий раз заінтригувавши того шанувальників.

Нагадаємо, щаслива Ані Лорак заінтригувала жарким фото з Лазарєвим, мережа кипить.

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