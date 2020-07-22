Знаменитая артиска Ани Лорак показала небольшой видеоролик, озадачив внешним видом

Певицу довольно часто критикуют за злоупотребление уколами красоты и не всегда уместные смены имиджа. Сама Каролина не комментирует перемены, лишь делится новыми кадрами, рассказывает о грядущих концертах и показывает новые фото со съемок ее будущих клипов.

В этот раз в разделе Стори во время рекламы музыкальной композиции певице удалось удивить фанатов неудачным образом. Артистка решила спеть отрывок со своей песни, однако ее лицо выглядело несколько неестественно и слишком искусствено во время исполнения.

Как видно на скриншотах ролика, Ани Лорак заметно помолодела, однако уколы ботокса все же сказались на ее красоте. Впрочем, многие фанаты одобряют подобное, заявляя, что певица выглядит хорошо и моложе с каждным днем - это ее не портит, а придает шарма. Другие комментаторы в Инстаграм также пишут, что певице следует "давно остановиться.

Как известно, Каролина долгое время была была на карантине, отменила все встречи и проекты. После его ослабления звезда принялась наверстывать упущенное - провела несколько встреч с друзьями, устроила пышный праздник дочери и многое другое. Не так давно певица засветилась на вечеринке в необычном виде.

Так, на фан-аккаунте певицы появились фото и видео, сделанные на отдыхе звезды с Филиппом Киркоровым, коллегами и другими звездами. При этом многих фанатов крайне озадачил вид знаменитости, совсем не похожий на то, что они видели ранее.

Также небрежная прическа знаменитости обескуражила поклонников, привыкших к том, что Каролина укладывает волосы весьма аккуратно и делает их ровными:

«Образ вообще не для Ани, плюс с волосами что-то случилось уже давно. Вот пару лет назад вообще была, глаз не отвести», «У Ани образ не удачный..», «А почему Ани Лорак в очках?Это от солнца или для зрения????», «Честно говоря на Ани это не похоже есть за вид блин», «Да, Лорак не узнать. Я подумала, что это Виктория Булитко. Обе симпатичные девушки. Но попутала. Бывает. Образ не Лорак, что то не то. Хотя я не очень обладаю. 🌞🌹», «Все плохо. И прическа, и очки, и наряд», «Лорак что то совсем кажется "становится какой то совсем "старушкой" с консервативными взглядами ..это или Егор или ....раньше как то пораздупленней была а сейчас совсем угасла...», «На заднем плане парень, лучше всех вышел», - написали поклонники.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

Как сообщала Politeka, Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале

Также Politeka писала, что Ани Лорак с мохнатыми ногами удивила несуразным нарядом на домашнем фото

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

Как сообщала Politeka, Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале

Также Politeka писала, что Ани Лорак с мохнатыми ногами удивила несуразным нарядом на домашнем фото