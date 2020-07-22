В українців залишається трохи більше місяця, щоб заплатити податок за свої квартири і будинки, після чого тим, хто не сплатить податок, загрожує штраф

Розмір податку, що йде у місцевий бюджет, відрізняється в залежності від населеного пункту і рішення місцевої влади. При цьому, в законі прописано, що податок не може стягуватися за квартиру менше 60 кв. м та за будинок до 120 кв. м (якщо є будинок, квартира, то за загальну площу до 180 кв. м).

Також у законі прописано, що розмір податку не повинен перевищувати 1,5% мінімалки за кожен квадратний метр понад норми. У цьому році українці будуть платити за 2019, коли розмір мінімалки становив 4173 грн, а значить платити потрібно буде до 62,5 грн за квадрат.

Також важливо пам'ятати про те, що податок на квартири, які здаються в оренду, вийде більше. Так, якщо квартира чи будинок здаються, податкової пільги не буде, а значить платити доведеться за кожен квадрат нерухомості. Крім цього, 19% потрібно буде платити з кожного щомісячного платежу за оренду.

З моменту отримання квитанції у громадянина є 60 днів на оплату. При цьому, якщо запізнитися на 30 днів, то крім самого податку доведеться віддати і 10% штрафу, при затримці більше, ніж на місяць, штраф складе вже 20%. Тому власникам великих квартир або будинків важливо самостійно звернутися в місцеве відділення податкової служби, якщо вони не отримали квитанцію-повідомлення, адже вона могла загубитися.

Зазначимо, що податок на нерухомість повинні платити всі власники квартир площею понад 60 кв. м, а також житлових будинків площею понад 120 кв. м. Якщо мова йде про різні типи об'єктів нерухомості, то їх площа повинна бути більше 180 кв. м. Податок стягується за «зайві» квадратні метри. Так, якщо площа квартири 86 кв. м., податок потрібно буде заплатити за 26 кв. м.

При цьому податок сплачується, якщо житло знаходиться у спільній власності членів родини, однак, якщо воно розділене поквадратно між кожним членом та частки не перевищують 60 кв. м., то податок платити не потрібно.

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