Кабинет министров уготовил изменения для тех, кто снимает недвижимость

Новые правила касаются аренды помещений для бизнеса на период карантина, пишет на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Такое решение приняло правительство на заседании 15 июля.

Отмечается, что послабления касаются тех, кто арендует площади и здания, принадлежащие государству.

"Так, будет определено несколько категорий: полное освобождение, оплата 50 % или 25 % от арендной платы. Расчет происходит по методике. Это позволит сохранить и поддержать украинский бизнес", – отметил министр.

От арендной платы за пользование недвижимым государственным имуществом освобождаются следующие категории:

те, кто снимают помещения учебных заведений и науки государственной формы собственности для кафе, столовых, буфетов, предоставления ксерокопировальных услуг, продажи непродовольственных товаров, автоматов с едой и прочее;

арендаторы, которые арендуют помещения для размещения частных учебных заведений, государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, издательств печатных средств массовой информации на украинском языке, объектов по продаже книг и газет, физкультурно-спортивных учреждений, библиотек, музеев и прочее;

те, кто арендует помещения для организации концертов, бытового обслуживания, туроператорской деятельности.

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