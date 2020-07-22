Ольга Бузова нарвалась на оскорбления и критику с Кавказа из-за поддержки ЛГБТ-сообщества

Бывший мэр Магаса – столицы Ингушетии Беслан Цечоев разразился гневной тирадой в адрес телеведущей Ольги Бузовой за ее поддерлку ЛГБТ-сообщества и однополых людей в России. Об этом он сообщил в соцсетях, пишет Politeka.net

Гнев экс-мэра столицы обрушился на Ольгу Бузову за ее пост о поддержке прав ЛГБТ-сообществ, а также однополых браков. В своем посте телеведущая раскритиковала то, что многие считают радугу непосредственно символом и пропагандой ЛГБТ-ценностей, как и поддержку прав людей с нетрадиционной ориентацией.

«Хочу начать с того, что я с детства смотрела на радугу и лесбиянкой не стала А в прошлом году даже держала ЛГБТ флаг в руках и поднимала его – как видите на мою ориентацию это, никак не повлияло. Никакая пропаганда не может повлиять на смену ориентации! НИКАКАЯ. Уже научно доказано, если вы не верите - почитайте в гугле, если вам лень читать, то посмотрите на ютубе документальные фильмы. Ученые сообщают, что гомосексуальность - биологическая особенность организма определяемая генетическими или иными ВРОЖДЕННЫМИ факторами» - рассказала Бузова.

Телеведущая отметила, что, если смотреть на целующихся мужчин или радугу – ориентация не изменится. Бузова призвала «не вестись на ненависть», которую пытаются разжечь в ваших сердца необразованные люди.

«Во все века, во все времена во всем мире были представители ЛГБТ и это нормально. Известно, что Петр Чайковский, концертный зал имени которого стоит в центре Москвы, создавший вычислительную машину или так называемый компьютер Алан Тьюринг, прекрасный писатель Оскар Уальд, гордость нашего балета Рудольф Нуриев, Фредди Меркьюри, песни которого мы до сих пор слушаем на повторе, гениальный художник Энди Уорхол, наша любимая героиня из культового сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон, Тим Кук, любитель продукции Apple - знают это имя и много-много других представителей ЛГБТ, которые делают нашу жизнь лучше» - отмечает Бузова.

Бузова призналась, что обожает геев, лесбиянок и трансгендеров, которых назвала прекрасными людьми и признала, что если человек хочет вступить в официальный брак с человеком по чистой и искренней любви, то почему бы ему этого не сделать.

«Почему мы должны смотреть на печати в паспорте?! Почему мы такие не важные вопросы ставим так высоко? Это всего лишь печать в личном документе гражданина нашей страны! Почему кто-то смеет ущемлять права граждан своей же страны?!»

Именно этот пост для мэра столицы Ингушетии стал как красная тряпка для быка – он разразился гневной тирадой в адрес телеведущей и заявил, что Бузова пренебрегает высокими моральными ценностями, которые являются частью жизни всех народов России.

«Мне жаль, что я, будучи мэром Магаса, не выдворил ее из столицы нашей любимой Ингушетии, когда она приезжала сюда несколько лет назад. Считаю, что таким людям не место нигде в нашей стране», – отметил Цечоев.

Кроме того, Цечоев отметил, что Бузова поддерживает «мировой сатанизм» в самой его «омерзительной форме» и попирает нравственные ценности, являющиеся частью уклада жизни всех народов России.

«Это «человек», который поддержал мировой сатанизм в самой омерзительной форме. Наивысшие нравственные ценности, являющиеся частью уклада жизни всех народов России, попираются высказываниями такого рода «деятелей» - рассказал Цечоев.

Отметим, что подписчики экс-мэра горячо поддержали его в данном высказывании, заявив, что почти все звезды шоу-бизнеса едва ли не продали душу дьяволу за шанс быть богатыми.

«Она и стала богатой потому что продала душу дьяволу, (Джину) люди продают душу ему а дьявол за это делает их богатыми и знаменитыми, ведь она же быстро стала знаменитой и богатой, это не просто так)» - отметили комментаторы.

Кто-то же называет Ольгу Бузову «марионеткой».

«Она марионетка.. Как пожалуй весь шоу бизнес, да и почти вся политика...» - написали другие фолловеры.

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