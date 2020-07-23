Курс валют в Україні 23 липня покаже неймовірну слабкість гривні, яку буквально «будуть втоптувати в бруд»

Про це повідомляє Politeka.

Так, долар почне торги з неймовірного набору маси: +0,1151 грн за «вічнозелений». До середини минулого дня валюта вже досягла позначки у 27,7674 грн, а після обіду продовжила стрімкий тиск.

Євро піде ще далі, пробивши за добу психологічну позначку. На старті він отримає +0,5179 грн.

Курс валют від НБУ на 23 липня:

100 доларів 2777,98 грн;

100 євро — 3218,98 грн.

Звернемо увагу, що на тлі цього гривня пропустить декілька «ударів» і від російського рубля. Але не критично, оскільки національна валюта далеко попереду від РФ: 3,9082 за десять російських банкнот.

До цього ми розповідали, що гривня повинна зупинитися на позначці 27–28 грн за долар і курс не повинен опускатися до 25.

Таку заяву зробив міністр економіки України Ігор Петрашко.

За його словами, це піде на користь українським експортерам.

"По-перше, я вважаю, що має бути посилення курсу. Якщо курс зараз 27–28, то він не повинен ходити у 26–25. Експортери не очікують девальвації курсу. Потрібна стабільність і відсутність коливань, щоб у нас не повторилася ситуація минулого року, за це я найбільше переживаю. Курс 23,5 гривні/долар сильно вдарив і по аграріям, і металургам. При курсі 28 гривень/долар закупили добрива, засоби захисту, паливо, а потім продали за 23. Хто від цього виграв?", – заявив міністр.

Нагадаємо, що подорожчання долара в Україні, новий глава НБУ відзначився скандальною заявою.

Як повідомляла Politeka, долар рвоне вже на цьому тижні, українців попередили про новий курс валют.

Також Politeka писала, що валюти не вистачає, українців попередили про нових мільярдні кредити.