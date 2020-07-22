Украинская певица Тина Кароль восхитила нежным фото вместе с самым дорогим для нее мужчиной

В конце прошлой недели состояломь масштабное мероприятие по случаю пятнадцатилетия со дня старта телепрограммы "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей. На празднике появилось множество звезд, некоторые из них исполнили свои песни, а другие даже презентовали свои хиты впервые. Тина появилась на празднике с сыном Вениамином, показав пример милой и трогательной семьи.

Артистка вместе с мальчиком выглядели очень счастливо и мило, последние несколько месяцев им удалось провести вместе дома без забот и работы мамы впервые за долгое время (из-за карантина сын певицы вернулся из Лондона, где учится сейчас, намного раньше - прим. ред).

Отметим, во время праздника Тина рассказала немного о своей жизни с ребенком, заявив, что сейчас они все еще ждут повторного приглашения на учебы.

«Я еще не получила подтверждение, что нас ждут. Пока не завершится карантин, мы для них – зараженные люди. Мы сидим дома, нам есть чем заниматься, но я понимаю, что когда-то этому наступит эмоциональная точка, даже мне. Мне позарез нужно на сцену. Меня кто-то спросил, почему мои глаза грустные, говорю: «Потому что я не пою»», - рассказывает Тина в интервью во время съемок с Катей Осадчей.

До этого также Тина предстала с ярким макияжем на лице с акцентом на алые губы, надела белоснежное аккуратное платье, полностью расшитое блестками и дополненное небольшим вырезом на животе, а также уложила волосы аккуратными волнами.

Однако не совместное фото двух артистов и даже не концерт Тины привлекли внимание к себе. Фанаты обратили внимание на выпирающий животик звезды и даже успели пошушить, что звезды "снова беременна". Отметим, стройная звезда не комментирует подобные слухи и из-за чрезмерного желания фанатов узнать о ее личной жизни, также не дает особо откровенных интервью.

«Тина Кароль и Павел Зибров ❤, «Интересно, через сколько минут появится ФШ с головой Балана вместо головы Зиброва?! 😂», «Дт привіт 😂. Мені одній здається, що у Тіни живіт видно 😂», «@liliasmuchok у Тины всегда животик был😁», «Девочки, у тины самый милый и красивый животик 🌸 он никогда не остается без внимания )))», «@liliasmuchok ой опять от Дана беременная😂», «уже 3 футбольные команды родили😂», «Поднимайте свои глаза выше. Кроме живота, есть на что и на кого смотреть. Улыбка у Тины приятная, лучезарная», - написали фанаты.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".