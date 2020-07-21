29-летняя российская блогерша и экс-ведущая шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева устроила фурор при помощи крутого видео для молодежной сети ТикТок

Красотка поделилась роликом с поклонниками в Инстаграм, передает Politeka.net. Ивлеева предстала перед поклонниками в своем обычном виде. Она была без макияжа, у нее были аккуратно зачесаны волосы. Одета звезда была в белый топ. После короткой презентации Настя решила резко поменять имидж. Это произошло за секунду при помощи монтажа. Теперь Ивлеева была совершенно в противоположном образе. Она надела яркий корсет, сделала вечерний макияж, а на голове сделала прическу, похожую на прическу персонажа комиксов Харли Квинн. Кстати, поклонники сразу же обратили внимание на этот факт.

За два часа пост телеведущей посмотрели почти 2 миллиона раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Балавница! Настюшка опасность! Ты огонь», «Когда в тебе две личности, но вторая сильнее», «Это можно пересматривать вечно», «Похожа на Харли Квинн», «Великолепная», «Королева Тик Тока», «Настюша ты прям бомбезная!!!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева запустила новое шоу, в котором принял участие Николай Басков. Судя по промо Басков не прочь всколыхнуть публику сумасшедшей выходкой.

Напомним, что Ивлеева из "Орла и решки" эффектно присела в майке-алкоголичке: "народ хочет Элджея, а не...".

Как сообщала Politeka, Ивлеева из заставила Баскова истекать слюной, Галкин не выдержал: "Вынос мозга", кадры.

Также Politeka писала, что Ивлеева раскорячилась в лифчике, засветив лишнее: "Элджей так влияет?".