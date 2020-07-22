Онука знаменитої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко вразила легким і романтичним повсякденним образом

Юна красуня поділилася новою фотографією в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Соня позує в домашній обстановці, демонструючи свій повсякденний образ. Вона сидить у літньому білому платті з дуже тонкої тканини, яка злегка просвічує. Наряд з відкритими плечима ідеально підкреслює природну красу Євдокименко.

Дівчина не стала використовувати косметику і постала перед глядачами в максимально природному вигляді. Її образ доповнює розпущене волосся, яке Соня теж залишила без укладання.

Шанувальники юної моделі і співачки бурхливо відреагували на її фото.

«Яка ж ти красива, це твій натуральний колір волосся?», «Виглядаєте дуже добре» «Очаровашка», «Дуже миле фото», «Наша Сонечка-сама прекрасна і чудова дівчина на світі!», «Так гарно виглядаєш», «Дуже природне фото», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Євдокименко вбила новим знімком. На новому фото модель похвалилася видом з виразним макіяжем «котяче око» з акцентом на очі.

«Котячий гламур. А ви віддаєте перевагу підкреслювати очі або губи?» - запитала вона у фоловерів.

Софія Єва одягнена в білу сорочку, під якою, як можна зробити висновок з оголеного плеча, немає білизни.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару у відвертому міні розбурхала пікантними кадрами: "Приголомшлива конячка".

Як повідомляла Politeka, внучка Ротару подратувала солодкими місцями в тісному купальнику.

Також Politeka писала, що юна онука Ротару звела з розуму одним поглядом, фото заворожує.