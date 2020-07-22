Нацбанк ввів в обіг нові монети, присвячені Олімпіаді в Токіо

З 22 липня Національний банк України ввів в обіг нові гроші номіналом 10 гривень і 2 гривні. При цьому, монети присвячені «Ігор XXXII Олімпіади». Про це повідомляє прес-служба Нацбанку, передає Politeka.net

Дві монети - 10 і 2 гривні, були зроблені в сріблі, а друга - в нейзельбере. Обидві вони присвячені майбутнім олімпійським іграм в Токіо - міжнародні змагання проведуть під егідою Міжнародного олімпійського комітету в рамках олімпійського руху.

НБУ випустив монети в двох видах:

в сріблі (номінал - 10 грн, тираж - 4 тис. шт.)

нейзильберу (номінал - 2 грн, тираж - 35 тис. шт.).

На аверсі монети був розміщений малий державний герб і композиція, стилізована під мистецтво орігамі, яка символізує тісний зв'язок японської національної архітектури з природним середовищем. Вона розділена на дві частини: стилізований струмок з рибами, квітка сакури зліва, а токійські архітектурні споруди - праворуч.

Крім того, по центру на дзеркальному тлі є написи: «Україна» (вертикально »- номінал 10 гривень), а рік випуску зазначений 2020.

На аверсі монети розміщено малий державний герб (ліворуч) і композиція, стилізована під мистецтво орігамі, яка символізує тісний зв'язок японської національної архітектури з природним середовищем. Вона розділена на дві частини: стилізований струмок з рибами, квітка сакури зліва, а токійські архітектурні споруди - праворуч.

На реверсі монети вгорі зображено стилізований сонячний диск на тлі гори Фудзіяма; внизу - логотип Національного олімпійського комітету України; в центрі на дзеркальному тлі - стилізовані під мистецтво орігамі зображення, що символізують деякі олімпійські види спорту.

Нагадаємо, що гривня готується до краху, українців приголомшили новим курсом: "Перед вихідними ..."

Як повідомляла Politeka, подорожчання долара в Україні, новий глава НБУ відзначився скандальною заявою: "Нормальне явище ..."

Також Politeka писала, що обвал економіки в 2020 році, українців добили сумним прогнозом: "У зоні ризику опиняться ..."