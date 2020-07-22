Нацбанк ввів в обіг нові монети, присвячені Олімпіаді в Токіо
З 22 липня Національний банк України ввів в обіг нові гроші номіналом 10 гривень і 2 гривні. При цьому, монети присвячені «Ігор XXXII Олімпіади». Про це повідомляє прес-служба Нацбанку, передає Politeka.net
Дві монети - 10 і 2 гривні, були зроблені в сріблі, а друга - в нейзельбере. Обидві вони присвячені майбутнім олімпійським іграм в Токіо - міжнародні змагання проведуть під егідою Міжнародного олімпійського комітету в рамках олімпійського руху.
НБУ випустив монети в двох видах:
- в сріблі (номінал - 10 грн, тираж - 4 тис. шт.)
- нейзильберу (номінал - 2 грн, тираж - 35 тис. шт.).
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На аверсі монети був розміщений малий державний герб і композиція, стилізована під мистецтво орігамі, яка символізує тісний зв'язок японської національної архітектури з природним середовищем. Вона розділена на дві частини: стилізований струмок з рибами, квітка сакури зліва, а токійські архітектурні споруди - праворуч.
Крім того, по центру на дзеркальному тлі є написи: «Україна» (вертикально »- номінал 10 гривень), а рік випуску зазначений 2020.
На аверсі монети розміщено малий державний герб (ліворуч) і композиція, стилізована під мистецтво орігамі, яка символізує тісний зв'язок японської національної архітектури з природним середовищем. Вона розділена на дві частини: стилізований струмок з рибами, квітка сакури зліва, а токійські архітектурні споруди - праворуч.
На реверсі монети вгорі зображено стилізований сонячний диск на тлі гори Фудзіяма; внизу - логотип Національного олімпійського комітету України; в центрі на дзеркальному тлі - стилізовані під мистецтво орігамі зображення, що символізують деякі олімпійські види спорту.
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