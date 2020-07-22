Нацбанк ввел в обращение новые монеты, посвящённые Олимпиаде в Токио

С 22 июля Национальный банк Украины ввел в обращение новые деньги номиналом 10 гривен и 2 гривны. При этом, монеты посвящены «Играм XXXII Олимпиады». Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, передает Politeka.net

Две монеты – 10 и 2 гривны, были сделаны в серебре, а вторая – в нейзельбере. Обе они посвящены будущим олимпийским играм в Токио – международные соревнования проведут под эгидой Международного олимпийского комитета в рамках олимпийского движения.

НБУ выпустил монеты в двух видах:

в серебре (номинал – 10 грн, тираж – 4 тыс. шт.)

нейзильбере (номинал – 2 грн, тираж – 35 тыс. шт.).

На аверсе монеты был размещен малый государственный герб и композиция, стилизованная под искусство оригами, которая символизирует тесную связь японской национальной архитектуры с естественной средой. Она разделена на две части: стилизованный ручей с рыбами, цветок сакуры слева, а токийские архитектурные сооружения – справа.

Кроме того, по центру на зеркальном фоне есть надписи: «Украина» (вертикально» - номинал 10 гривен), а год выпуска указан 2020.

На аверсе монеты размещен малый государственный герб (слева) и композиция, стилизованная под искусство оригами, которая символизирует тесную связь японской национальной архитектуры с естественной средой. Она разделена на две части: стилизованный ручей с рыбами, цветок сакуры слева, а токийские архитектурные сооружения – справа.

На реверсе монеты вверху изображен стилизованный солнечный диск на фоне горы Фудзияма; внизу – логотип Национального олимпийского комитета Украины; в центре на зеркальном фоне – стилизованные под искусство оригами изображения, символизирующие некоторые олимпийские виды спорта.

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