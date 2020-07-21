У НБУ пояснили, чому НБУ не виходив на ринок для покупки великої кількості валюти

Як передає Politeka.net, про це під час брифінгу заявив новий глава Національного банку Кирило Шевченко.

За його словами, державний регулятор не збирався проводити інтервенції на міжбанківському валютному ринку протягом останнього тижня, оскільки коливання гривні по відношенню до іноземної валюти не були занадто сильними.

"Ми не бачимо жодних сьогодні якихось граничних розмірів курсу для того, щоб Нацбанк повинен реагувати на такі коливання. Коливання знаходяться в межах абсолютно нормальних", - підкреслив Шевченко під час брифінгу.

Голова держрегулятора також додав, що вчора, 20 липня, і зовсім був зафіксований тренд у бік зміцнення гривні на тлі долара.

"Тому ми не виходили на ринок. Тому що ми не бачили ніяких підстав", - резюмував Шевченко, виступаючи на брифінгу перед журналістами.

До цього ми повідомляли, що українцям слід готуватися до падіння економіки у другому півріччі. На тлі пандемії і кризи в Україні знизився рівень ВВП.

Але як стверджують економісти, українцям рано розслаблятися, адже у другому півріччі продовжиться падіння національної економіки.

"За час карантину промисловість втратила набагато менше, ніж торгівля, транспорт, організація харчування та проживання, це підтверджують і дані Держстатистики. Глава Кабміну сподівається на зростання ВВП у другому півріччі мінімум на 1%, тобто ВВП впаде за рік приблизно на 4-4,5%. А за прогнозом МВФ, падіння складе 8,2%, тобто ще мінус 2,3-2,5% за друге півріччя", - раніше попереджали українців.

Нагадаємо, курс валют різко зміниться, гривню чекає болючий удар: до чого готуватися.

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