Що буде з валютою

Стало відомо, що буде з курсом долара в Україні на поточному тижні

Свій прогноз у коментарі журналістам озвучив аналітик Тарас Котович, передає РБК-Украина.

За його условам, вже до кінця робочого тижня курс долара може підскочити до позначки в 28 грн/$.

Це відбудеться за умови, якщо державний регулятор і далі не буде приймати участі на валютному ринку.

Котович запевняє, що призначення Кирила Шевченка головою Нацбанку не сприяло стабілізації курсу гривні і минулий тиждень він закінчив на рівні 27,4 гривень/$.

"В очікуванні ринком перших кроків НБУ після призначення, які, насамперед, виллються в рішення щодо облікової ставки в цей четвер, гривня продовжить слабшати", - заявив експерт.

Аналітики стверджують, що занепокоєння учасників ринку збережеться і на цьому тижні, в очікуванні засідання комітету з монетарної політики Нацбанку і рішення правління за обліковою ставкою у цей четвер, 23 липня.

"Якщо НБУ і далі не буде приймати участі на валютному ринку і не буде проводити інтервенції, курс гривні буде продовжувати падати через збільшений ажіотажний попит на валюту як з боку бізнесу, так і населення. Тому ми не виключаємо, що гривня може впасти до рівня 28 гривень/долар до кінця цього тижня", - озвучив Котович свій валютний прогноз.

Варто відзначити, що економічні аналітики попереджали українців про те, що у другому півріччі економіка України буде падати. Продовжиться і падіння національної валюти.

Раніше ми писали, що новий глава НБУ Кирило Шевченко вважає, що падіння гривні по відношенню до долара – це "нормальне явище". Під час брифінгу він заявив, що коливання гривні по відношенню до долара не були сильними, тому НБУ не став проводити інтервенції на міжбанківському валютному ринку.

Нагадаємо, що подорожчання долара в Україні, новий глава НБУ відзначився скандальною заявою

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