Українцям слід готуватися до падіння економіки у другому півріччі

Про це пише Сьогодні.

На тлі пандемії і кризи в Україні знизився рівень ВВП.

Але як стверджують економісти, українцям рано розслаблятися, адже у другому півріччі продовжиться падіння національної економіки.

"За час карантину промисловість втратила набагато менше, ніж торгівля, транспорт, організація харчування та проживання, це підтверджують і дані Держстатистики. Глава Кабміну сподівається на зростання ВВП у другому півріччі мінімум на 1%, тобто ВВП впаде за рік приблизно на 4-4,5%. А за прогнозом МВФ, падіння складе 8,2%, тобто ще мінус 2,3-2,5% за друге півріччя", - попередив фінансист Олег Пендзин українців.

Він також додав, що в зоні ризику опиняться сфера послуг, яка забезпечує робочими місцями українців.

Також Україна ризикує втратити інше джерело заробітку - трудові мігранти. Якщо в першому кварталі 2020 року вони перерахували в країну близько $5 млрд, то в другому - практично нічого.

Такий розклад вдарить по торгівлі всередині країни: немає покупців – постраждають продавці. Падіння економіки також на собі відчують люди, що працюють в будівництві, автоперевезення, представники туристичної галузі і т. п.

Раніше ми розповідали про обвал гривні, який допоможе відродити національну економіку.

Для пожвавлення економіки потрібні фінансові вливання, які можна отримати, у тому числі і за рахунок девальвації гривні.

Тим більше Нацбанк вже показав, що він не планує повертатися до низькому курсу долара в Україні.

Тренд на ослаблення національної валюти на поточному тижні продовжиться, тому зараз найкращий час для покупки валюти, поки вона не виросла в ціні. А от продавати її поспішати не треба, можна продешевити.

Нагадаємо, курс валют різко зміниться, гривню чекає болючий удар: до чого готуватися.

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