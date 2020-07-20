Українцям слід готуватися до падіння економіки у другому півріччі
Про це пише Сьогодні.
На тлі пандемії і кризи в Україні знизився рівень ВВП.
Але як стверджують економісти, українцям рано розслаблятися, адже у другому півріччі продовжиться падіння національної економіки.
Перекроєна Пугачова показала, як виглядає у реальному житті без макіяжу: «Фільм жахів»
"40 років стажу недостатньо": в ПФУ розкрили, хто з українців залишиться без високих виплат
Скандальна Бузова розпахнула халатик і заговорила про особисті проблеми: «Так погано і мало...»
"Можна отримати фінансову допомогу": кому чекати грошей з 15 липня після рішення Кабміну
"За час карантину промисловість втратила набагато менше, ніж торгівля, транспорт, організація харчування та проживання, це підтверджують і дані Держстатистики. Глава Кабміну сподівається на зростання ВВП у другому півріччі мінімум на 1%, тобто ВВП впаде за рік приблизно на 4-4,5%. А за прогнозом МВФ, падіння складе 8,2%, тобто ще мінус 2,3-2,5% за друге півріччя", - попередив фінансист Олег Пендзин українців.
Він також додав, що в зоні ризику опиняться сфера послуг, яка забезпечує робочими місцями українців.
Також Україна ризикує втратити інше джерело заробітку - трудові мігранти. Якщо в першому кварталі 2020 року вони перерахували в країну близько $5 млрд, то в другому - практично нічого.
Такий розклад вдарить по торгівлі всередині країни: немає покупців – постраждають продавці. Падіння економіки також на собі відчують люди, що працюють в будівництві, автоперевезення, представники туристичної галузі і т. п.
Раніше ми розповідали про обвал гривні, який допоможе відродити національну економіку.
Для пожвавлення економіки потрібні фінансові вливання, які можна отримати, у тому числі і за рахунок девальвації гривні.
Тим більше Нацбанк вже показав, що він не планує повертатися до низькому курсу долара в Україні.
Тренд на ослаблення національної валюти на поточному тижні продовжиться, тому зараз найкращий час для покупки валюти, поки вона не виросла в ціні. А от продавати її поспішати не треба, можна продешевити.
Нагадаємо, курс валют різко зміниться, гривню чекає болючий удар: до чого готуватися.
Як повідомляла Politeka, фальшиві гроші заполонили Україну, в НБУ назвали найнебезпечніші купюри: що потрібно знати.
Також Politeka писала, що у гривні є шанс, українців попередили про долар по 10: "Курс повинен бути..."