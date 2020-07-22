ПриватБанк, незважаючи на кредитні канікули, намагається кредитувати українців з драконівськими процентами

Про це у своєму відгуку написав незадоволений клієнт.

За його словами, він взяв кредит для підприємців КУБ і йому залишилася остання оплата, коли з ПриватБанку зателефонували та запропонували йому "вигідні умови".

"Представники Приватбанку зателефонували та запропонували кредитні канікули з 0% до 31.07.2020, пояснюючи що більше сплачувати я не буду, як є мій кредит і відсотки. Підійшовши в відділення банку, щоб підписати документи мені показали нарахування 2880грн % всього на 5000грн, «ви» що знущаєтесь? 20% в місяць? За що?", - задається питанням незадоволений клієнт.

Він також закликав інших українців не користуватися послугами ПриватБанку.

Самі телефонують, пропонують одне, а наслідок над проценти. Дуже не задоволений роботою банком і персоналу які обманими шляхами заробляють таким чином! Тільки за один куб я сплатив за рік 12 000грн! але це мало напевно? Не рекомендую користуватися! Обман і непорядність! Буду звертатися до суду!", - резюмував клієнт у своєму відгуку, який опублікував на порталі Мінфін.

"Добрий день! Зазначимо, що з вами зв'язувався співробітник банку та надав всю інформацію щодо причини, суми та можливих шляхів погашення заборгованості", - відповів на скаргу представник банку.

Нагадаємо, ПриватБанк змінює умови, оплата покупок обернулася проблемою: "Мінус 20 тисяч гривень".

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