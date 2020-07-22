ПриватБанк, несмотря на кредитные каникулы, пытается кредитовать украинцев на драконовских процентах
Об этом в своем отзыве написал недовольный клиент.
По его словам, он взял кредит для предпринимателей КУБ и ему осталась последняя оплата, когда позвонили из Приватбанка и предложили ему "выгодные условия".
"Представители Приватбанка позвонили и предложили кредитные каникулы с 0% до 31.07.2020, объясняя что больше платить я не буду, как есть мой кредит и проценты. Подойдя в отделение банка, чтобы подписать документы мне показали начисления 2880грн % всего на 5000грн, «вы» что издеваетесь? 20% в месяц? За что?", - задается вопросом недовольный клиент.
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Он также призвал других украинцев не пользоваться услугами Приватбанка.
Сами звонят, предлагают одно, а итог - сверхпроценты. Очень не доволен работой банка и персонала которые обманніми путями зарабатывают таким образом! Только за один куб я оплатил за год 12 000грн! Но это мало наверное? Не рекомендую пользоваться! Обман и непорядочность! Буду обращаться в суд!", - резюмировал клиент в своем отзыве, который опубликовал на портале Минфин.
"Добрый день! Отметим, что с вами связывался сотрудник банка и предоставил всю информацию относительно причины, суммы и возможных путях погашения задолженности", - ответил на жалобу представитель банка.
Напомним, ПриватБанк меняет условия, оплата покупок обернулась проблемой: "Минус 20 тысяч гривен".
Как сообщала Politeka, ПриватБанк предупредил украинцев, вводятся новые правила оплаты
Также Politeka писала, что ПриватБанк блокирует карты для соцвыплат, появилось заявление