"Ми не зможемо так вижити»

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив про план переглянути Угоду про асоціацію з ЕС

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, офіційні переговори про перегляд можуть розпочати вже в січні.

Петрашко зазначив, що саме українська сторона має намір форсувати це питання.

«Нам важливо інтегруватися в ланцюжки, важливо мати нульовий торговий баланс з нашими партнерами. З Євросоюзом у нас негативний торговий баланс. Ми в довгостроковій перспективі не можемо мати мінуси з торговими блоками», - заявив міністр.

За словами глави відомства, ситуація дуже серйозна, і може мати вкрай негативні наслідки.

«Мене дуже турбує величезний негативний баланс з Росією, і з Білоруссю, і з Казахстаном. Тобто, у нас в торговому балансі з 10 млрд доларів мінус приблизно 6 млрд – це з цими трьома країнами. Це величезна сума. Ринки для нас закрили, а ми далі продовжуємо дуже багато чого купувати з тих країн. Ми не зможемо в довгостроковому плані так вижити», - сказав Петрашко.

Також міністр розповів про схеми, через які російські товари продовжують продавати в Україну.

«По суті, ми торгуємо з світом, отримуємо гроші і просто ось так купуємо продукцію у блоку країни агресора. Ми знаємо, які насправді ланцюжка вони налагодили. Те, що росіянам заборонено експортувати в Україну, вони поставляють в Білорусь, ставлять там штамп, і це вже йде як білоруський товар в Україну», - заявив Петрашко.

Зазначимо, згідно з даними Государственнойтаможенной служби, зовнішньоторговельний оборот України склав $47,3 млрд у січні-червні 2020 року порівняно з $52,6 млрд роком раніше. Про це повідомляє

За перші шість місяців поточного року обсяг імпорту скоротився на 12% - до $24,3 млрд, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Експорт скоротився незначно – на 6% - до $23 млрд.

На кінець півріччя головними імпортними партнерами України були: Китай – 15% від усього імпорту, Німеччина – 9% і Росія – 9%. Імпортували переважно енергоресурси, машинобудівне устаткування і транспортні засоби.

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