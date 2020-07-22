Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил о плане пересмотреть Соглашение об ассоциации с ЕС
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
По его словам, официальные переговоры о пересмотре могут начать уже в январе.
Петрашко отметил, что именно украинская сторона намерена форсировать этот вопрос.
«Нам важно интегрироваться в цепочки, важно иметь нулевой торговый баланс с нашими партнерами. С Евросоюзом у нас отрицательный торговый баланс. Мы в долгосрочной перспективе не можем иметь минусы с торговыми блоками», - заявил министр.
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По словам главы ведомства, ситуация очень серьезная, и может иметь крайне негативные последствия.
«Меня очень беспокоит огромный отрицательный баланс с Россией, с Беларусью и с Казахстаном. То есть, у нас в торговом балансе из 10 млрд долларов минус примерно 6 млрд – это с этими тремя странами. Это огромная сумма. Рынки для нас закрыли, а мы дальше продолжаем очень много чего покупать из тех стран. Мы не сможем в долгосрочном плане так выжить», - сказал Петрашко.
Также министр рассказал о схемах, через которые российские товары продолжают продавать в Украину.
«По сути, мы торгуем с миром, получаем деньги и просто вот так вот покупаем продукцию у блока страны агрессора. Мы знаем, какие на самом деле цепочки они наладили. То, что россиянам запрещено экспортировать в Украину, они поставляют в Беларусь, ставят там штамп, и это уже идет как белорусский товар в Украину», - заявил Петрашко.
Отметим, согласно данным Государственнойтаможенной службы, внешнеторговый оборот Украины составил $47,3 млрд в январе-июне 2020 года по сравнению с $52,6 млрд годом ранее. Об этом сообщает
За первые шесть месяцев текущего года объем импорта сократился на 12% - до $24,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Экспорт сократился незначительно – на 6% - до $23 млрд.
На конец полугодия главными импортными партнерами Украины были: Китай – 15% от всего импорта, Германия – 9% и Россия – 9%. Импортировали преимущественно энергоресурсы, машиностроительное оборудование и транспортные средства.
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