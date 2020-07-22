Стало відомо, чому насправді Меган Маркл і принц Гаррі втекли з королівського палацу

Нову версію озвучила королівський експерт Колін Кемпбелл, передає КП.

За її словами, між Меган і королевою Єлизаветою II напередодні весілля виникло непорозуміння.

«Говорили, що королева здивувалася, що її майбутня невістка, побувавши вже заміжня і розлучившись, вибрала невинно-білий колір весільного плаття всупереч усім прийнятим звичаєм в королівських і аристократичних колах, де не можна носити колір світліше кремового», - стверджує Кемпбелл.

Але на цьому сюрпризи, які в день весілля піднесла Меган Маркл, не закінчилися. Справа в тому, що зірка Голівуду наплювала на королівські підвалини під час церемонії.

«За традицією, після того, як пара підпише зазначений документ і вийде до народу, наречена повинна зробити реверанс королеві, а наречений вклонитися. Однак прямувала до вівтаря Маркл цього не зробила, що викликало благородний жах серед всіх тих, хто був у той день в каплиці Св. Георгія Віндзорського замку», - написала експерт у своїй книзі.

Більш того, Кемпбелл впевнена, що втеча герцогів Сассекских можна було запобігти, адже все залежало саме від Гаррі.

"Для тих з нас, хто хотів, щоб Вона залишилася в Британії в якості повноправного члена королівської сім'ї, це був трагічний результат, який легко можна було б запобігти, якщо б Гаррі просвітив свою дружину, а не підтримав її на шляху, що привело їх в кінцевому рахунку до переїзду з країни", - продовжила королівський експерт.

Також на втечу вплинула сварка між Кейт Міддлтон і Меган Маркл. Заради своєї коханої Гаррі наважився піти на розрив з принцом Вільямом. Перед самим весіллям старший син принцеси Діани посмів порадити Гаррі не поспішати з одруженням, і це не на жарт розлютило Гаррі.

Підсумовуючи, Колін Кемпбелл у своїй книзі заявила, що Гаррі необачно довірив своє життя Меган Маркл з двох причин.

"Перша - у відношенні до нього його матері, принцеси Діани. Друга - статус запасного принца, адже титул наслідного якщо і перейде до когось із онуків Єлизавети II, то тільки до Вільяму", - резюмувала вона.

Нагадаємо, що Маркл остаточно посварилася з Міддлтон

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