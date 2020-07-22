Що буде з субсидіями для пільговиків

В Кабміні розповіли, чи зможуть вони забезпечити небходимый обсяг субсидій для населення у 2021 році

Про це заявив глава Мінфіну Сергій Марченко, передає 112.

За його словами, уряд на 2021 рік прогнозує зниження тарифу на опалення.

Проте, як стверджує Сергій Марченко, через зниження тарифу скорочення обсягів субсидії не планується.

"Враховуючи низьку ціну на енергоносії зараз, ми розуміємо, що буде нижче тариф на опалення і більше домогосподарств вийдуть з категорії соціально незахищених, і, відповідно, у них не буде необхідності отримувати субсидію...При плануванні бюджету на 2021 рік ми не плануємо скорочувати субсидії", - продовжив профільний міністр.

Підсумовуючи, Сергій Марченко запевнив українців, що у 2021 році в бюджеті буде достатньо коштів, щоб забезпечити такий же обсяг субсидій, як і в нинішньому році.

Раніше ми розповідали, що українців зобов'яжуть повернути субсидії і пільги. Так, Раді запропонували спростити процес стягнення пенсій, субсидій та пільг, які українці могли отримати неправомірно.

Згідно з документом, верифікацію пільговиків можуть здійснювати в три етапи:

превентивна верифікація – у режимі реального часу, коли людина звертається за державною допомогою;

поточна верифікація – у процесі призначення допомоги;

ретроспективна верифікація – після виплат з бюджету.

Після завершення трьох етапів уповноважений орган здійснює додаткову перевірку і визначає, чи зобов'язаний зазначений пільговик повернути гроші до бюджету.

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