Нова дівчина шоумена Володимира Остапчука ледь не загинула в ДТП

Про це Христина Гірник розповіла в ефірі програми "Зірковий шлях" на каналі Україна, передає Politeka.net.

За її словами, трагедія сталася, коли вона вчилася на першому курсі університету.

"Мені було 17 років. Перший курс університету. Я відсвяткувала День юриста. Зайняла перше місце в конкурсі "Міс факультету". Потім ми відзначили мій день народження. У мене була прекрасна осінь. І потім я потрапила в аварію. Вона мене дуже сильно вразила, тому що я два місяці не ходила. У мене був перелом 9-го і 10-го грудних хребців", – відверто зізналася кохана Володимира Остапчука.

Христина розповіла, що в нещасливий вечір її підвозив знайомий, а через якийсь час в їх машину фура влетіла.

"Я стояла на зупинці та чекала на маршрутку. Повз проїжджав знайомий, побачив мене і запропонував: "Я тебе підвезу". Я погодилася. А потім в дорозі на зустрічну смугу вилетіла фура. Краще б я дочекалася маршрутку. Однак ми опиняємося в тому місці, де повинні бути", – сказала молода дівчина.

З такими травмами Христина повинна була дотримуватися постільного режиму і мати забрала її додому для проходження реабілітації.

"Мені все облаштували будинку. Я лежала рівно на дошці без подушок, їла з трубочки. Я два місяці взагалі не вставала", – додала кохана Остапчука.

Підсумовуючи, Христина Гірська заявила, що страшна аварія залишила слід на все її життя, і вона до цих пір страждає від отриманих травм.

"Ця аварія залишила слід на все життя. Тобто через травми я не можу піднімати важке і робити ще багато чого. Але я ходжу – це головне. Я не в інвалідному кріслі. Я живу повноцінним життям і дуже вдячна за це. Реабілітація триває досі, тому що потрібно постійно стежити за спиною. Але все нормально, я вже спокійно до цього ставлюся", – сказала дівчина в ефірі програми "Зірковий шлях".

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