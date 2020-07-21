Британська модель Демі Роуз, яку довго називали копією Кім Кардашьян, показала свою п'яту точку у всій красі

Як передає Politeka.net, свіжі фото моделі з'явилися на її сторінці в Instagram. Дівчина позувала, повернувшись спиною до камери. На ній були надіті чорні стрінги, а зверху – чорна прозора накидка, яка не змогла нічого приховати. Роуз спеціально вибрала цей ракурс, щоб в самому вигідному світлі показати свою головну гордість – апетитну велику п'яту точку. Судячи з фото, модель вже може позмагатися розмірами сідниць з самою Кардашьян.

На одному фото Роуз підняла голову вгору, що надало особливої пікантності фото.

«Все, що вона робить, це магія», - підписала фото Демі.

За годину фото моделі зібрали понад 140 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів.

«Ви самі - чарівна паличка», «Привіт, красуня, як ти?», «Я не можу відірвати очей», «Світ круглий», «Богиня Демі», «Занадто гаряче», «Як солодко», «Ось це розмір!», «Ого, яка», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Демі Роуз не соромиться показувати свої видатні форми у всій красі. На одному з останніх знімків вона постала в обтягуючому білому платті з незвичайним вирізом в районі грудей. Наряд оголив пікантну частину тіла красуні.

Нагадаємо, що фігуриста Демі Роуз ледь не розірвала купальник значними формами: "божественна краса".

Як повідомляла Politeka, пишногруда Демі Роуз показала свої апетитні ракурси в супер-міні: «Солодка загадка».

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