Британська модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", похвалилася формами в бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram 25-річної знаменитості.

Судячи з геолокації, знімки були зроблені на Ібіці – острові, який розташований в Середземному морі і входить до складу Іспанії.

Так, на опублікованих кадрах Роуз відпочиває на яхті, демонструючи значні форми в крихітному купальнику. На опублікованих фото супермодель позує в крихітному купальнику, який просто не здатний удержати її бюст.

«Красива і велична», «Лялька мрії», «Чудово», - захоплюються красою моделі.

Зазначимо, це не перші кадри відпочинку спокусливою моделі в Іспанії в цьому році.

Тоді для серії фото модель вбралася в білосніжній сукні з непристойно великим вирізом. На тлі моря вона присіла на кам'яний парапет і спокусливо зігнулась, показавши свої форми в профіль. На іншому дівчина повернулася і продемонструвала всю глибину свого декольте.

У спокусливих позах Демі також продемонструвала розкішні ніжки, з'єднавши look з білими босоніжками на підборах. Довге розкішне волосся вона зібрала у високий хвіст і заплела в косу.

Нагадаємо, спекотна Демі Роуз посвітила зайвим у надто тісному купальнику: "навіть не помітила".

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