Британська модель Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", похвалилася формами в бікіні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram 25-річної знаменитості.
Судячи з геолокації, знімки були зроблені на Ібіці – острові, який розташований в Середземному морі і входить до складу Іспанії.
Так, на опублікованих кадрах Роуз відпочиває на яхті, демонструючи значні форми в крихітному купальнику. На опублікованих фото супермодель позує в крихітному купальнику, який просто не здатний удержати її бюст.
«Красива і велична», «Лялька мрії», «Чудово», - захоплюються красою моделі.
Тарифи на комуналку несподівано злетять з серпня: чого чекати українцям у платіжках
"40 років стажу недостатньо": в ПФУ розкрили, хто з українців залишиться без високих виплат
Втомлена Лорак спробувала приховати "вагітний" живіт на святі: "Видала сама себе"
Рахунки українців спустошуються і йдуть в мінус, ПриватБанк знайшов пояснення: "Ви дали згоду..."
Зазначимо, це не перші кадри відпочинку спокусливою моделі в Іспанії в цьому році.
Тоді для серії фото модель вбралася в білосніжній сукні з непристойно великим вирізом. На тлі моря вона присіла на кам'яний парапет і спокусливо зігнулась, показавши свої форми в профіль. На іншому дівчина повернулася і продемонструвала всю глибину свого декольте.
У спокусливих позах Демі також продемонструвала розкішні ніжки, з'єднавши look з білими босоніжками на підборах. Довге розкішне волосся вона зібрала у високий хвіст і заплела в косу.
Нагадаємо, спекотна Демі Роуз посвітила зайвим у надто тісному купальнику: "навіть не помітила".
Як повідомляла Politeka, фігуриста Демі Роуз у відвертому міні блиснула значними обсягами: «Чого ти стоїш…»
Також Politeka писала, що безсоромна Демі Роуз показала свою «зміїну» натуру в облягаючому міні: «Нічна леді».