Британська модель Демі Роуз вирішила побавитися під час відпочинку і показала значні форми в тісному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Роуз відпочиває на яхті, демонструючи значні форми в крихітному купальнику. При цьому знаменитість елегантно посміхалася в камеру, прикривши обличчя окулярами.

«Поривчастий вітер, дуже», — коротко йдеться у підписі.

Божественна краса, яку випромінювала модель, могла стати причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників. Але оскільки кадри були викинуті в Сторіс, прокоментувати зовнішній вигляд кумира вони не могли.

До цього ми розповідали, що британська супермодель Демі Роуз блиснула формами у відвертій мінісукні з вирізом, застигнувши в гарячій позі

«Знай, чого ти стоїш», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Роуз позує в білосніжній сукні, завмерши на тлі моря. На іншому знімку вона вже напівбоком все в тому ж платті, демонструючи значні обсяги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Люди буквально "накинулися" на знімки красуні, закидавши Демі Роуз "тоннами" компліментів.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

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